Macedônia culpa 'erro técnico' por voto em Del Bosque

Em nota divulgada no site da federação macedônica, ela afirma que houve um "erro técnico" e pede para que não haja grandes consequências em torno dele. A Fifa chegou a publicar o fax recebido com o voto de Pandev, indicando o técnico da seleção espanhola como seu primeiro escolhido.

A polêmica começou quando José Mourinho disse que não compareceu à cerimônia de premiação da Fifa em janeiro porque tem dúvidas sobre a integridade do processo de votação. "Mais de uma pessoa, duas ou três pessoas, me chamaram para me dizer que tinham votado em mim e que seus votos foram dados a outra pessoa. Então decidi não ir", disse Mourinho, em uma entrevista ao canal de TV português RTP na semana passada.

Logo em seguida, Pandev, do Napoli, veio a público para dizer que ele não havia votado em Del Bosque, mas sim em Mourinho. A Fifa apresentou o fax recebido, mas o capitão da Macedônia afirmou que a assinatura constante no documento não era a dele.