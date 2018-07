Machucada, Marta é cortada da seleção feminina

SÃO PAULO - A seleção brasileira feminina de futebol vai começar 2013 sem a sua principal jogadora. Nesta terça-feira, a CBF anunciou a desconvocação da meia-atacante Marta da equipe que realizará dois amistosos contra a França, nos próximos dias 6 e 9 de março, naquele país europeu.

De acordo com a CBF, Marta ainda se recupera fisicamente após a lesão que teve no Torneio Internacional Cidade de São Paulo, em dezembro do ano passado, e por isso não terá condição de enfrentar as francesas.

O técnico Márcio de Oliveira também teve que cortar Daiane Moretti, que se contundiu no fim de semana, em partida da Copa do Brasil de Futebol Feminino. Para o lugar delas, foram convocadas Adriane dos Santos, a Nenê, da Ferroviária-SP, e Rosana, do Centro Olímpico-SP.

A atacante Fabiana, que atua fora do País, se apresentará direto na França, e por isso o treinador optou por convocar também Ludmilla Silva, do Juventus-SP.

No dia 25 de fevereiro as jogadoras se apresentarão na Granja Comary e participarão de uma semana de treinamentos para, então, viajar à Europa. O primeiro amistoso, dia 6, será na cidade francesa de Nancy, às 18h30 (14h30 de Brasília). A segunda partida acontecerá em Marselha, dia 9, às 20h50 (16h50 de Brasília).