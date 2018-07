Machucado, David Braz não deve voltar tão cedo ao time do Santos

O técnico Dorival Júnior começa o ano no Santos com problemas para escalar a defesa e seu principal defensor deve passar mais um tempo longe dos gramados. David Braz ainda se recupera de uma lesão de grau 3 no músculo adutor da coxa direita e deverá ficar pelo menos mais 15 dias sem reforçar o elenco

“A recuperação está sendo boa. Não puder fazer a pré-temporada com meus companheiros e estou fazendo a minha para voltar 100% e poder aguentar bem a temporada. Em 15 dias devo voltar ao campo e estar à disposição do técnico Dorival Júnior”, disse o zagueiro, em entrevista à Santos TV.

Além de David Braz, Dorival Júnior tem no elenco apenas Paulo Ricardo, que se recupera de lesão, os jovens Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo, que formaram a dupla titular na partida contra o São Bernardo, sábado passado.

Por isso, o treinador estuda a possibilidade de promover Diego Silva, zagueiro de 22 anos que foi contratado do Náutico para reforçar o time B. Outra opção seria improvisar o volante Alison no setor. A diretoria santista continua a procura por reforços para a defesa, mas tem tido muito mais dificuldades do que o esperado para conseguir acertar com bons nomes.