Machucado, Agustín Allione vira novo desfalque do Palmeiras

O técnico Dorival Júnior sofreu mais uma baixa para sua estreia no comando do Palmeiras, no jogo contra o Atlético Paranaense, no domingo. O meia Allione reclamou de dores musculares no treino deste sábado e foi vetado da viagem à Curitiba. Allione é a segunda baixa seguida sofrida pelo time, que perdera o zagueiro Lúcio na atividade de sexta. O defensor machucou a coxa esquerda e foi descartado da partida.

Com os dois, o Palmeiras já soma sete importantes desfalques para esta rodada: o goleiro Fernando Prass, que ainda se recupera de uma cirurgia no cotovelo, os volantes Wesley (com lesão muscular na coxa direita) e Mendieta, suspenso, o lateral Wendel, com dores musculares, e Valdivia, ainda em busca do melhor preparo físico.

Sem Allione, Dorival terá a sua disposição os meias Mazinho, Patrick Vieira e Felipe Menezes. Bruno César, que voltara a ser titular na partida contra o Atlético Mineiro, pela Copa do Brasil, foi descartado do jogo deste fim de semana. O meia nem entrou na lista de relacionados.

Com tantos desfalques, o destaque da equipe neste domingo deverá ser Marcelo Oliveira, que atingirá a marca de 70 jogos com a camisa do Palmeiras. "Toda vez que eu entro em campo vestindo esta camisa é um motivo de orgulho para mim e atingir 70 jogos é uma satisfação ainda maior. Vou sempre fazer o meu melhor e o mais importante: correr para colocar o Palmeiras na parte de cima da tabela, que é onde ele tem de estar pela grandeza que tem", afirmou o volante.

Ainda abatido pela eliminação na Copa do Brasil, o Palmeiras tenta se reabilitar no Brasileirão. O time tem apenas 17 pontos e ocupa o 16º lugar, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento.

Confira a lista dos jogadores relacionados no Palmeiras:

Goleiros: Fábio e Deola;

Laterais: Weldinho, Juninho e Victor Luis;

Zagueiros: Tobio, Victorino e Wellington;

Volantes: Marcelo Oliveira, Renato, Josimar e Eguren;

Meias: Mazinho, Patrick Vieira e Felipe Menezes;

Atacantes: Leandro, Mouche, Henrique, Cristaldo e Diogo.