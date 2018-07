Machucado, Alison vira desfalque e Enderson faz mistério no Santos

Enderson Moreira não vai poder contar com o volante Alison para a partida do Santos deste sábado, contra o São Bernardo, fora de casa. Ele sofreu uma torção no joelho direito no clássico com o São Paulo e não se recuperou a tempo de ser incluído na lista de relacionados do treinador para o confronto deste fim de semana.

Os médicos do Santos não deram detalhes sobre a situação do jogador, mas a informação do clube é de que o joelho do volante continuava muito inchado nesta sexta, impedindo-o de fazer uma ressonância magnética - o exame indicaria possível necessidade de cirurgia. O treinador ainda não escolheu o substituto de Alison, mas descartou formar a dupla de volantes com Renato e Elano. Os mais cotados são Leandrinho e Lucas Otávio.

"Com Renato e Elano ficaríamos com dois jogadores com as mesmas características. Está mais para Leandrinho ou Lucas Otávio, mas temos mais algumas horas até o jogo para pensar. Valencia é da posição, mas só vai começar a treinar normalmente com o grupo depois do carnaval", afirmou o técnico, fazendo mistério. Ele também levantou dúvidas sobre o retorno de Cicinho à lateral-direita. "É um possibilidade."

Com estes mistérios, o Santos deve entrar em campo neste sábado, no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo, escalado com Vanderlei; Victor Ferraz, Werley, David Braz e Chiquinho; Leandrinho, Renato e Lucas Lima; Geuvânio, Ricardo Oliveira e Robinho.