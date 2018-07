Machucado, Diguinho desfalca Fluminense na estreia O técnico interino Enderson Moreira tem problemas para armar o time do Fluminense para o confronto com o São Paulo, domingo, em São Januário, na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. Diguinho sofreu estiramento muscular e está fora de combate por 10 dias. É desfalque, portanto, para a segunda rodada também.