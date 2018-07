Machucado, Douglas voltará a desfalcar o Barcelona no Espanhol

Ainda se recuperando de uma lesão no pé esquerdo, o lateral Douglas voltará a ficar fora de um jogo do Barcelona. O jogador brasileiro foi confirmado pelo clube nesta quarta-feira como desfalque para o confronto diante do Eibar, sábado, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol.

Nesta manhã de quarta, o ex-atleta do São Paulo continuou realizando tratamento específico e ficou fora do treinamento realizado pelos seus companheiros de time. Ele se machucou durante um treino no último dia 28 de setembro, quatro dias depois de ter estreado pela equipe catalã no empate por 0 a 0 com o Málaga.

Após o jogo deste sábado, porém, Douglas deverá ficar novamente à disposição do técnico Luis Enrique, pois o Barça informou que o lateral foi descartado desta partida diante do Eibar apenas "por precaução", segundo pontuou em seu site oficial.

Mais uma vez sem poder contar com Douglas, o treinador teve nesta quarta-feira os retornos de Neymar, Luis Suárez e Ivan Rakitic, que se reapresentaram ao clube após terem defendido respectivamente as seleções brasileira, uruguaia e croata. O meio-campista Rafinha, recuperado de lesão, também participou da atividade, mas ainda não ganhou alta médica para poder atuar novamente pela equipe.