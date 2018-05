Machucado e com contrato perto do fim, Bruno Nazário pode deixar o Guarani

Lutando para deixar a zona intermediária da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani pode ter uma importante baixa na tentativa de chegar ao G4 - a zona de acesso. Isso porque exames apontaram que o meia Bruno Nazário, por conta de uma lesão no músculo adutor longo da coxa direita, pode ficar de fora de até seis rodadas, já que o tratamento não será tão simples quanto se imaginava.

Esse período de um mês, além de tudo, corresponde ao tempo de contrato que o jogador ainda tem com o clube de Campinas (SP). Bruno Nazário, um dos protagonistas do título do Campeonato Paulista da Série A2, está emprestado pelo Hoffenheim, da Alemanha, até 30 de junho. Com esse cenário, a diretoria deve acelerar as conversas para que o meia fique pelo menos até o final da temporada.

O departamento médico está se movimentando para agilizar o processo de recuperação de Bruno Nazário para que ele possa ir a campo em até três semanas. Nesta quinta-feira, ele passará por um procedimento batizado de PRP (Plasma Rico em Plaquetas), cujo objetivo, ao infiltrar plaquetas saudáveis no local da lesão, é acelerar a regeneração muscular.

Para o duelo contra o CRB, neste sábado, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o técnico Umberto Louzer fará três mudanças no time em relação ao confronto diante do Goiás. Inscrito no Boletim Diário Informativo (BID) da CBF, o lateral-esquerdo Pará fará a sua estreia no lugar de Marcílio. Já Guilherme fará a sua primeira partida como titular, enquanto que Anselmo Ramon larga na frente de Bruno Mendes como camisa 9.

O treinador testou, inclusive, Bruno Mendes durante o treino desta quinta-feira, mas leva a crer que começará o jogo com o ex-cruzeirense. Kauê também foi testado na vaga do lesionado Bruno Nazário, mas perdeu o páreo para Guilherme.

O Guarani aparece na 12.ª colocação com sete pontos, a cinco do Figueirense, que abre o G4. O provável time vai ter Bruno Brígido; Lenon, Philipe Maia, Edson Silva e Pará; Baraka e Ricardinho; Guilherme, Rondinelly e Rafael Longuine; Anselmo Ramon.