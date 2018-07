Machucado, Florenzi será operado e desfalca Roma e seleção da Itália

O lateral Alessandro Florenzi deve desfalcar a Roma e a seleção da Itália pelos próximos quatro meses. O jogador, que também atua como meia, sofreu grave lesão no joelho esquerdo durante a partida da Roma contra o Sassuolo, nesta quarta, em rodada do Campeonato Italiano.

Um dos principais jogadores do elenco da Roma, o polivalente Florenzi deixou o gramado chorando, carregado de maca. Nesta quinta, exames constataram lesão no ligamento cruzado anterior do joelho.

Ele será submetido a uma operação no local ainda nesta quinta, de acordo com a Roma. A estimativa inicial é de que o jogador fique ao menos quatro meses afastado dos gramados.

Com a lesão, a Roma sofre importante baixa justamente no momento em que pressionar a líder Juventus no Campeonato Italiano. O time da capital está a apenas dois pontos do primeiro colocado da tabela.

Florenzi deve fazer falta também para a seleção italiana. Incluído nas últimas convocações, ele provavelmente estaria na lista a ser divulgado pelo técnico Giampiero Ventura nos próximos dias. A Itália enfrentará Liechtenstein no dia 12 de novembro, fora de casa.