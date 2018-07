Machucado, Fred desfalca o Fluminense na Copa Libertadores diante do Nacional

O atacante Fred não terá condições de defender o Fluminense na partida desta quarta-feira, contra o Nacional, do Uruguai, pela segunda rodada do Grupo 3 da Copa Libertadores. O jogo será disputado no Engenhão.

Fred teve constatada nesta segunda-feira um edema pequeno na panturrilha esquerda em um exame de ressonância magnética. A leve lesão foi resultado de uma pancada sofrida no sábado, no jogo com o Boavista, pelo Campeonato Carioca.

De acordo com o departamento médico do clube, a lesão é diferente da sofrida em 2010, que está completamente cicatrizada. Fred já iniciou o trabalho de fisioterapia e deverá estar em condições de voltar aos gramados daqui a dez dias. Dessa forma, o atacante estará pronto para o terceiro jogo do time na Libertadores, contra o América, do México, no dia 2 de março, na capital mexicana.