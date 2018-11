Machucado, Huguaín não é relacionado pelo Milan para partida contra o Betis

O atacante Gonzalo Higuaín não foi relacionado para a partida do Milan desta quinta-feira, contra o Betis, fora de casa, às 18 horas (de Brasília), pela quarta rodada do Grupo F da Liga Europa. O argentino sofre com dores nas costas, por isso será preservado e ficará em tratamento.

Há duas semanas, o Betis visitou o Milan e saiu vitorioso por 2 a 1, graças aos gols de Antonio Sanabria e Giovani Lo Celso. O time italiano até diminuiu, já aos 37 minutos dos segundo tempo, mas não conseguiu chegar ao empate e ainda perdeu o meia Samu Castillejo, expulso nos acréscimos.

Além da suspensão do jogador espanhol e da lesão de Higuaín, o técnico Gennaro Gattuso não vai poder contar com o zagueiro italiano Mattia Caldara, o volante argentino Lucas Biglia e o meia italiano Giacomo Bonaventura, todos machucados.

O Milan está em segundo lugar no Grupo F, com seis pontos, graças às vitórias nas duas primeiras rodadas da Liga Europa, contra Olympiacos, da Grécia, e Dudelange, de Luxemburgo. O Betis lidera a chave com sete pontos.

No domingo, o Milan conta com o possível retorno de Higuaín para a disputa do clássico contra a Juventus, pela 12ª rodada do Campeonato Italiano, em Milão. O time rubro-negro está em quarto lugar no torneio, com 21 pontos, dez a menos do que a equipe rival, a líder da competição nacional.