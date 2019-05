Machucado, lateral Guga vai desfalcar Atlético-MG contra Grêmio

Além da derrota para o Unión La Calera, do Chile, pela segunda fase da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG também trouxe um problema para o jogo de sábado diante do Grêmio, às 19 horas, em Porto Alegre, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Guga sofreu uma lesão na coxa esquerda.

O defensor atleticano voltou para Belo Horizonte nesta quarta-feira, em vez de seguir com a delegação que saiu direto do Chile para a Porto Alegre. O goleiro Michael, o volante Lucas Cândido, o meia Daniel Penha e o atacante Papagaio, também retornaram direto para a capital mineira.

O volante Elias, suspenso, não poderá jogar no sábado, mas vai para o Rio Grande do Sul para treinar com o restante do elenco. Ele esteve no Chile, porém, por causa de uma febre, não entrou em campo na terça-feira à noite.

Cazares, Fábio Santos, Geuvânio, Luan, Ricardo Oliveira, Victor e Zé Welison, que não enfrentaram o Unión La Calera, vão se juntar aos demais jogadores e ao técnico Rodrigo Santana na capital gaúcha. Réver, com fratura no nariz, continua em recuperação.

Se na Sul-americana o time misto do Atlético-MG não foi bem no Chile, o mesmo não pode ser dito no Brasileiro, competição na qual o time é o vice-líder, com 12 pontos, apenas um atrás do líder Palmeiras. Em cinco jogos disputados, a equipe mineira soma quatro vitórias e apenas uma derrota.