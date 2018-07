Machucado, Lavezzi desfalca Napoli contra Genoa

O argentino foi submetido a um exame de ressonância magnética que revelou que o jogador sofreu uma lesão de grau 1 no tornozelo direito. Assim, o atacante não poderá participar do jogo contra o Genoa, sábado, válido pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. O Napoli está na quarta colocação no torneio.

Assim, o departamento médico trabalhará para que Lavezzi tenha condições de retornar ao time na partida contra o Steaua Bucareste, em 15 de dezembro, pela última rodada da fase de grupos da Liga Europa. O time italiano precisa de uma vitória para avançar no torneio.