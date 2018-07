Machucado, meia Rubén Amorin desfalca treino da seleção de Portugal

SÃO PAULO - O meia Rubén Amorim, do Benfica, foi o único desfalque no primeiro treino de Portugal nesta segunda fase de preparação para a Copa do Mundo, em Óbidos. De acordo com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o jogador está com "tendinopatia na inserção proximal dos adutores da perna direita".

No total, Paulo Bento trabalhou com 19 jogadores no campo, enquanto Amorim fez treino específico, de condicionamento, também no gramado. O treinador ainda não conta com os três jogadores do Real Madrid que disputaram a final da Liga dos Campeões, sábado, em Lisboa. Cristiano Ronaldo, Pepe e Coentrão só vão se apresentar em Óbidos na quinta-feira.

Nesta segunda-feira, quem concedeu entrevista coletiva na seleção de Portugal foi o zagueiro Luís Neto, que deverá ser o reserva de Bruno Alves e Pepe no Mundial. O jogador passou pelo Nacional de Funchal, jogou no Siena e atualmente defende o Zenit. Até hoje, só fez seis jogos pela seleção.

"Para mim é um grande prêmio de carreira e um marco importante poder participar na minha primeira competição internacional, representando as cores do nosso país. Quero tentar aproveitar ao máximo esta oportunidade. Portugal tem estado bem servido, mas quero fazer um bom trabalho e deixar a minha marca", disse o jogador.

Neto sabe que Portugal tem um grupo difícil (joga contra Alemanha, Gana e EUA), mas confia que a seleção possa ir longe se chegar às oitavas. "A nossa ambição é muito grande. Temos potencial para fazer grande campanha. Se fizermos uma fase de grupos forte e chegarmos às oitavas de final poderemos pensar em algo mais, mas tudo aquilo que seja pensar em fazer um grande trabalho no Brasil passará sempre pela fase de grupos. São três jogos para demonstrar a nossa qualidade. Somos ambiciosos, temos uma grande seleção, mas o foco terá de estar no primeiro jogo, com a Alemanha."