Machucado, Pirlo desfalca Milan por seis semanas

Pirlo teve constatada neste sábado uma lesão de grau 2 no ligamento colateral do joelho, após se machucar no treino de sexta-feira. O meia de 32 anos era aguardado para fazer seu retorno ao time neste sábado, na partida com o Parma.

No entanto, a nova lesão deixará o jogador mais tempo afastado dos gramados. Pirlo desfalca o Milan desde o dia 18 de dezembro, quando machucou a coxa na derrota para a Roma.

Com a nova lesão, o meia ficará de fora das partidas contra Napoli, Juventus e Palermo, nas próximas rodadas do Italiano, e dos jogos de ida e volta com o Tottenham, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.