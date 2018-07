Postiga foi substituído no final do primeiro tempo da partida em que Portugal venceu a República Tcheca por 1 x 0 pelas quartas de final do torneio. Ele foi retirado de campo numa maca após machucar a perna direita.

"Postiga não poderá jogar", disse a federação em seu site na Internet.

Na partida contra os tchecos, Postiga foi substituído por Hugo Almeida.

(Reportagem de Tom Pilcher)