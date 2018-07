Machucado, Prass pode perder série seguida no Vasco O goleiro do Vasco, Fernando Prass, deve ficar de fora dos dois próximos jogos da equipe pelo Campeonato Carioca - contra Bangu e Friburguense. O atleta sofreu um corte no joelho após dividida com o atacante Gilcimar, durante a vitória por 3 a 1 do Vasco sobre o Duque de Caxias, no último domingo, em Macaé.