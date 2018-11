Machucado, Réver fica no Rio e desfalca o Flamengo contra o Cruzeiro

O Flamengo não terá o zagueiro Réver para o confronto diante do Cruzeiro, neste domingo, às 17 horas, no Mineirão, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Com dores no joelho direito, o defensor não foi relacionado para o jogo e ficou no Rio para começar o tratamento da lesão.

Réver deve ser substituído por Rhodolfo, que formará zaga com Léo Duarte, que retorna à equipe após ser poupado contra o Grêmio por desgaste físico. No meio, a dúvida fica por conta da volta ou não de Lucas Paquetá. O jovem é considerado titular, mas vive má fase e foi expulso no duelo contra o Sport. Diego, seu substituto, correspondeu no último duelo contra o Grêmio, ao marcar o gol que selou a vitória por 2 a 0, e pode ser mantido no time pelo técnico Dorival Júnior.

Quem retomou as atividades no Ninho do Urubu foi Henrique Dourado. O centroavante está recuperado de um problema no rosto, voltou a treinar, mas não foi relacionado para a partida em Belo Horizonte. Assim, Uribe segue como titular.

Para chegar à rodada final com chance de ser campeão, o time carioca precisa vencer o Cruzeiro e torcer para o Palmeiras não derrotar o Vasco, em São Januário. Os dois jogos serão disputados simultaneamente, às 17 horas.

"Acreditamos. Nosso foco é fazer nossa parte. Se o Palmeiras tropeçar e não fizermos nossa parte, não adianta. Temos que ganhar as partidas. Se eles tropeçarem, vamos beliscar. Temos que esquecer o lado de lá. Tem sido assim e tem dado resultado", disse o volante Willian Arão, em entrevista coletiva neste sábado.

HOMENAGEM - O Flamengo homenageará ex-jogadores negros que fizeram história com a camisa do clube. Os atletas do atual elenco entrarão em campo com nomes de personagens negros estampados em suas camisas, em comemoração ao Dia da Consciência Negra, celebrado na última terça-feira, dia 20.

Formada por 35 nomes, no total, a lista de homenageados tem entre os principais personagens Domingos da Guia, Zizinho, Adílio, Andrade, Júnior, Nélio, Fio Maravilha, Romário, Obina, Leônidas da Silva a Adriano.