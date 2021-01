Machucado, Rodrigo Caio desfalca o Flamengo contra Athletico, na Arena da Baixada

O técnico Rogério Ceni não poderá contar com Rodrigo Caio no Flamengo para o jogo de domingo, contra o Athletico-PR, às 16 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro, segundo comunicado do clube, nesta sexta-feira, sofreu uma lesão na coxa direita durante o confronto com o Palmeiras e já iniciou tratamento.

Ceni deverá escalar Gustavo Henrique na vaga da zaga, opção utilizada aos 33 minutos do primeiro tempo, no Mané Garrincha, em Brasília, quando Rodrigo Caio sentiu a lesão contra o Palmeiras.

Além do zagueiro, o Flamengo não poderá contar mais uma vez com o goleiro Diego Alves, que está em "processo gradual de recuperação", com a ajuda de fisioterapia e trabalhos específicos. "Como em todos os tratamentos, o clube trabalha para que o atleta retorne apenas quando estiver 100%", disse um comunicado do clube nas redes sociais.

Ceni teve o reforço do lateral-esquerdo Ramon, que foi convocado nesta sexta-feira para integrar a delegação, em Brasília, após Renê receber o terceiro cartão amarelo no jogo com o Palmeiras. Detalhe: o defensor estava no banco de reservas e foi advertido pelo árbitro, após reclamação.

O Flamengo é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, com 55 pontos, após 30 jogos disputados, um a menos que o líder Internacional (59) e o vice-líder São Paulo (57).