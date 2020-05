Machucado, Thiago Alcântara desfalca Bayern no clássico contra o Dortmund

Thiago Alcântara vai desfalcar o Bayern de Munique, nesta terça-feira, no clássico com o Borussia Dortmund, pela 28.ª rodada do Campeonato Alemão. O anúncio foi feito, nesta segunda-feira pelo técnico Hansi Flick em uma entrevista coletiva virtual, ao revelar que o volante não está recuperado de contusão.

"Thiago não treinou nesta segunda e infelizmente não poderá jogar", afirmou Flick, que mais uma vez deverá escalar Leon Goretzka para a posição, assim como fizera no jogo de sábado, na vitória por 5 a 2 sobre o Eintracht Frankfurt.

O duelo desta terça-feira, em Dortmund, poderá ser decisivo no Campeonato Alemão. Após o jogo restarão apenas seis jogos. O Bayern lidera com 61 pontos, quatro à frente do Dortmund. Mais uma vitória deixará o time de Munique muito perto de conquistar seu oitavo título consecutivo. Já o Borussia Dortmund aposta no triunfo para colar no rival e esquentar a briga pelo campeonato nas rodadas finais.

Thiago Alcântara está no Bayern desde 2013. Ele chegou do Barcelona, clube que defende entre 2005 e 2013. Ele chegou ao time espanhol ainda na base, após passagens por Flamengo, Kelme e Priegue FC. O brasileiro é naturalizado espanhol e já defendeu a seleção da Espanha em torneios juniores e o time principal.