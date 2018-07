Machucado, Vilson assina com Cruzeiro só até maio

Pelo que aparece no BID (Boletim Informativo Diário da CBF), Vilson assinou um contrato com validade de apenas três meses, tempo mínimo aceito pela CBF. O acordo é retroativo a 1.º de fevereiro e se encerra no dia 1.º de maio. Assim, ele pode jogar o restante do Campeonato Mineiro - se apresentar condições físicas - e as duas primeiras rodadas do Brasileirão, apenas.

Sem ter seu contrato renovado com o Palmeiras porque não houve acordo financeiro, Vilson fechou com o Cruzeiro na primeira semana de janeiro. Mas, dias depois, foi diagnosticada a lesão no joelho. Por conta disso, ele não foi inscrito na Libertadores.

JOGO-TREINO - O time reserva do Cruzeiro fez um jogo-treino nesta segunda-feira contra os reservas do América-MG e venceu por 3 a 0. Marlone, Alisson e atacante Marcelo, do elenco juvenil, fizeram os gols celestes. A equipe foi montada com: Elisson; Mayke, Léo, Wallace (Alex) e Luan; Nilton, Henrique (Eurico), Marlone e Elber; Alisson (Marcelo) e Júlio Baptista.