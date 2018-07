Machucado, Walcott desfalca Inglaterra nas Eliminatórias

Walcott foi vetado por ter sofrido uma lesão no peito após forte choque com o goleiro Aldo Simoncini na goleada de 5 a 0 sobre San Marino, na sexta-feira. O atacante foi atingido no peito e precisou ser encaminhado ao hospital.

"Ele foi monitorado durante a noite, como precaução, e, após realizar exames, foi liberado para retornar ao seu clube para dar início ao tratamento", anunciou a Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês), em nota oficial.

Com a decisão, Walcott retornará ao Arsenal e não poderá defender o time inglês no duelo contra os poloneses, pelo Grupo H das Eliminatórias Europeias.