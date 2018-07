Madagáscar vence fácil e fica perto de ir à 2ª fase nas Eliminatórias Africanas

Madagáscar faz os dois jogos do mata-mata em casa. O jogo de ida foi inicialmente marcado para acontecer dia 10 de outubro na cidade de Bangui, capital da República Centro-Africana. No entanto, a Fifa, em consenso com as duas seleções, remarcou o duelo para este sábado em Antananarivo, capital de Madagáscar, por questões de segurança.

Outros dois jogos das Eliminatórias Africanas aconteceram neste sábado. Botsuana derrotou Eritreia por 2 a 0, fora de casa, com gols de Moyana e Mogorosi. E Chade fez valer o mando de campo e venceu Serra Leoa por 1 a 0. Leger Djime marcou. Os dois jogos de volta também ocorrerão na terça.

A primeira fase das Eliminatórias Africanas é disputada pelas 26 seleções piores colocadas no ranking da Fifa do continente, que se encaram em 13 duelos de mata-mata. Os vencedores enfrentarão as principais seleções do continente, que já estão classificadas para a segunda fase. Serão mais 20 jogos mata-mata. Quem passar vai à terceira e última fase, que terá cinco grupos com quatro seleções cada. O melhor de cada chave garante vaga na Copa do Mundo da Rússia.