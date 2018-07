Madson cobra atenção do Vasco contra campeão da Copa Verde Após ficar apenas no empate sem gols com o Goiás na primeira partida no Campeonato Brasileiro em seu retorno à Série A, o Vasco agora mira outra competição nacional. Na quarta-feira, o time encara o Cuiabá na Arena Pantanal pela segunda fase da Copa do Brasil. O técnico Doriva não definiu a equipe, mas existe a chance de usar time misto.