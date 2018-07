Madson comemora recuperação de espaço no Vasco após chegada de Zé Ricardo

O lateral-direito Madson comemorou as novas oportunidades que vem recebendo no Vasco após a chegada do técnico Zé Ricardo ao clube cruzmaltino - em função da contusão do titular Gilberto. O jogador, que havia entrado em campo pela última vez na derrota para o São Paulo, no dia 19 de junho, no Morumbi, voltou ao time titular na vitória sobre o Grêmio, no sábado passado, no estádio de São Januário, no Rio.

"Quando tem uma mudança de treinador, todo mundo começa do zero. A oportunidade é dada para todos. Eu venho trabalhando forte e acabei entrando na equipe em virtude da lesão do Gilberto. Fiquei feliz por ter recebido uma chance. Esse ano para mim foi um pouco diferente do que os outros. Em 2015 e em 2016, era titular da equipe, mas nessa temporada não joguei tanto. O professor Zé Ricardo tem me dado confiança e espero continuar ajudando o Vasco", destacou o lateral-direito, de 25 anos, em entrevista coletiva nesta terça-feira após o treino da equipe.

No treinamento realizado nesta terça-feira no Complexo Esportivo de São Januário, no Rio, Madson treinou entre os titulares na preparação para o próximo compromisso do time no Brasileirão, marcado para este domingo, em São Paulo, às 16 horas, diante do Corinthians, líder da competição.

Para Madson, será uma chance de a equipe vascaína mostrar força e melhorar a posição na tabela de classificação do Nacional em busca de uma vaga no G6 e, consequentemente, na próxima edição da Copa Libertadores. O time ocupa a oitava colocação com 31 pontos, três atrás do Cruzeiro, o último do G6.

"Temos o líder fora de casa, um jogo muito difícil. Creio que o professor Zé Ricardo vai trabalhar ao longo da semana a melhor estratégia para que o nosso time consiga conquistar os três pontos. Seria a nossa terceira vitória consecutiva, algo que ainda não conseguimos no campeonato. Vamos treinar forte para atingir esse objetivo", concluiu o jogador.