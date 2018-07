Madson é apresentado no Vasco e se diz pronto para pressão no clube

O Vasco apresentou logo após o treino deste sábado, em Pinheiral, mais um reforço para a temporada 2015. Trata-se do lateral-direito Madson, de 22 anos, que pertencia ao Bahia mas chegou a ser emprestado para o ABC no ano passado. Mesmo ainda jovem e atuando em um clube que acabou de voltar à elite brasileira, o jogador se disse pronto para a pressão neste ano.

"Pressão existe em todos os lugares, ainda mais no Vasco, que é um clube grande e que sempre briga por títulos. Hoje sou um atleta mais maduro e estou preparado. Dentro de campo, sou um lateral de bastante velocidade e que gosta de chegar ao ataque. Costumo fazer assistências para os atacantes, mas procuro sempre fazer isso sem deixar espaços na parte defensiva", declarou.

Madson foi revelando pelo Bahia em 2011, quando subiu para o profissional como grande promessa da base. Depois de um bom início, no entanto, perdeu espaço no ano passado até ser negociado com o ABC. Ele culpou a impaciência do clube baiano pela queda de rendimento e garantiu estar pronto para o novo desafio.

"A expectativa é a melhor possível. Estou encarando essa chance de jogar no Vasco como a grande oportunidade da minha vida. Estou muito determinado e vou fazer de tudo para dar alegrias ao torcedor", afirmou.

Madson treinou ao lado de seus companheiros neste sábado, em atividade na qual o técnico Doriva aproveitou para fazer alguns testes na equipe. Sem o zagueiro Rodrigo e o volante Guiñazu, Douglas Silva e Lucas foram testados entre os titulares.

Guiñazu foi liberado da atividade por ter vivido um drama familiar. Na sexta-feira, o jogador viajou para a Argentina sob a justificativa de que um parente estava com problema de saúde. Neste sábado, o Vasco confirmou a notícia da morte do pai do volante, Juan Guiñazu.

"O Club de Regatas Vasco da Gama, através de seu Presidente Eurico Miranda, lamenta e se solidariza com o atleta Pablo Horacio Guiñazu pelo falecimento de seu pai, Juan Guiñazu. Desejamos ao nosso capitão e seus familiares toda a força nesse difícil momento de perda", divulgou o clube em nota.