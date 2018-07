Madson elogia Avaí e projeta duelo difícil para o Vasco na próxima quarta

O lateral Madson falou nesta quinta-feira sobre o próximo compromisso do Vasco no Campeonato Brasileiro. Após a pausa no calendário para a disputa das Eliminatórias, a equipe volta a campo na quarta-feira que vem para pegar o Avaí, na Ressacada. E apesar da posição do adversário na tabela - apenas o 18.º lugar -, o jogador previu bastante dificuldade.

+ Luis Fabiano volta a treinar, mas ainda não tem dara de retorno

"Sabemos que jogar na Ressacada é sempre difícil, apesar da posição na tabela, o Avaí vem numa crescente muito grande, em especial no segundo turno. Temos uma equipe de qualidade e tenho total confiança que iremos chegar lá e fazer um bom jogo, mas para sair com a vitória precisamos competir, jogar de igual para igual, dividir cada bola como se fosse a última, pois eles com certeza irão fazer isso", declarou o lateral.

Apesar da evolução da equipe após a chegada do técnico Zé Ricardo, o Vasco vem de três partidas sem vencer e já está seis pontos atrás do G-6. Madson, no entanto, considerou que o time vem jogando bem e fazendo sua parte. "Estamos pensando jogo a jogo. O importante, como o nosso presidente nos falou, é estar sempre jogando bem e buscando o resultado positivo."

O jogador também celebrou a sequência como titular e fez questão de elogiar o trabalho de Zé Ricardo, principalmente no setor defensivo. Time mais vazado do Brasileirão durante boa parte da competição, o Vasco levou apenas três gols nos quatro jogos sob o comando do treinador. Resta, agora, crescer ofensivamente.

"Os treinos estão sendo excelentes. O professor Zé Ricardo está colocando novos conceitos, principalmente na parte ofensiva, até porque defensivamente o time deu uma ajeitada muito boa. Agora precisamos melhorar a parte ofensiva para fazer os gols e conquistar as vitórias. A nossa equipe estava desequilibrada, sofrendo muitos gols, e agora estamos buscando o equilíbrio. Esperamos que isso já aconteça diante do Avaí", considerou Madson.