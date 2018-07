Madson exalta novas oportunidades e comemora temporada do Vasco

O lateral-direito Madson comemorou nesta segunda-feira a reviravolta que sua trajetória no Vasco sofreu neste ano. O jogador teve um ano de dois momentos bem distintos: no começo da temporada recebeu poucas oportunidades na equipe, na segunda metade de 2017 voltou a ganhar oportunidades.

O ponto de virada foi a chegada do técnico Zé Ricardo ao time, no fim de agosto. Com o treinador, Madson voltou a ganhar uma sequência na equipe e pôde ajudar o Vasco a carimbar a classificação para voltar a disputar a Copa Libertadores, na próxima temporada.

"Graças a Deus conseguimos colocar o clube na Libertadores e não tenho palavras para descrever esse sentimento. É uma felicidade imensa. São três anos de clube e tudo aconteceu muito rápido para mim. Sei que estou escrevendo uma história muito bonita, com alguns momentos difíceis e muito mais momentos felizes, como esse que estamos vivendo", comentou.

Madson também agradeceu ao clube pelo apoio recebido mesmo quando estava fora da equipe. "Mesmo no momento que não estive no campo, não deixei de receber o apoio que precisava, me passaram muita confiança. Eu sabia que, quando tivesse uma nova oportunidade no time, agarraria com força. Foi o que aconteceu", festejou.

"Agora vamos comemorar essa classificação, aproveitar as férias e não esquecer que ano que vem teremos muitos compromissos importantes. Nosso objetivo é fazer ainda melhor, o Vasco merece o melhor", declarou.