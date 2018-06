Madson fica fora do time titular e Maicon dá susto em treino do Grêmio

A quinta-feira foi movimentada no Grêmio, que realizou mais um trabalho visando o clássico diante do Internacional, no domingo. O técnico Renato Gaúcho e seu auxiliar, Alexandre Mendes, comandaram treinos diferentes e observaram os atletas às vésperas do confronto que acontecerá na Arena, pela ida das quartas de final do Campeonato Gaúcho.

Os jogadores considerados titulares e que encararam o Inter no último fim de semana realizaram um treino em campo reduzido com Alexandre Mendes. Foi uma atividade para trabalhar a marcação por pressão diante dos jovens do time de transição, com apenas dez atletas de cada lado.

Pior para Madson, que trabalhou entre os garotos do time de transição e pode perder a titularidade. Nesta atividade, o Grêmio foi escalado com: Marcelo Grohe, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Jailson, Maicon, Ramiro, Luan e Everton; Jael.

Enquanto isso, no outro campo do CT Presidente Luiz Carvalho, Renato observava os reservas divididos em dois times de 11, que se enfrentaram em um coletivo. Nesta atividade, o treinador pôde analisar o possível substituto de Madson, Leonardo Moura, que se recuperou de lesão recentemente. Outro que atuou normalmente foi o volante Arthur, que também pode voltar a ser titular no Gre-Nal.

De um lado, Renato escalou: Léo; Léo Moura, Paulo Miranda, Bressan e Marcelo Oliveira; Michel, Arthur, Cícero, Thonny Anderson e Alisson; Lima. Do outro, jogaram: Bruno Grassi; Leonardo Gomes, Saravia, Mendonça e Guilherme Guedes; Kaio, Matheus Henrique, Thaciano, Lucas Poletto e Vico; Hernane.

O susto do dia ficou por conta de Maicon. Em dois momentos da atividade, o volante sofreu pancadas no tornozelo direito e caiu no gramado, sentindo muitas dores. Após um atendimento inicial dos médicos, no entanto, ele voltou a treinar normalmente e não deve ser problema para o fim de semana.