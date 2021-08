Madson lamenta queda do Santos: 'Tínhamos condições de buscar o título'

O lateral direito Madson não escondeu a decepção após a derrota do Santos por 1 a 0 para o Libertad, no Paraguai. O revés causou a eliminação do time paulista na Copa Sul-Americana, torneio que o Santos tinha condição de vencer, na avaliação do jogador. Na ida, a equipe brasileira havia vencido por 2 a 1 - o gol fora de casa assegurou o Libertad na semifinal.

"A sensação é a pior possível. Acho que a equipe deixou a desejar hoje (nesta quinta-feira). Fizemos uma partida abaixo do que a gente vinha fazendo nos últimos dois jogos. Não conseguimos jogar, não finalizamos. Tomamos um gol de bola parada, uma jogada que não somos acostumados a sofrer", analisou o jogador.

O Santos entrou na Sul-Americana metade do torneio por ter sido eliminado logo na fase de grupos da Copa Libertadores. Já pelas oitavas de final, eliminou o tradicional Independiente com uma vitória em casa por 1 a 0 e um empate por 1 a 1 em solo argentino.

Na quartas, contra o Libertad, ficou aquém do esperado também no jogo de ida, quando o sofreu o gol que acabaria definindo o confronto. "Infelizmente, estamos sendo eliminados. Era uma competição que tínhamos condições de buscar o título. É pedir desculpa para o torcedor, mas levantar a cabeça e seguir a temporada", projetou o lateral reserva do Santos.

"Entramos no meio da competição, acho que tivemos uma boa participação, com duas vitórias e um empate. Agora sofremos a derrota. Mas temos que manter a cabeça erguida, seguir focado porque ainda tem duas competições que podemos buscar o título", completou Madson.

O Santos ainda disputa a Copa do Brasil, onde está nas quartas de final, e o Brasileirão, no qual ocupa o 10º lugar da tabela, ainda sem empolgar a torcida.