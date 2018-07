Madson pede calma ao Vasco para clássico decisivo com o Flamengo Depois de um violento empate por 0 a 0 na partida de ida, Flamengo e Vasco voltam a se encontrar neste domingo no Maracanã pelas semifinais do Campeonato Carioca. Do lado vascaíno, a necessidade da vitória pressiona os jogadores. Com um elenco mais jovem que o rival, os atletas sabem que será preciso calma para garantir a vaga na decisão.