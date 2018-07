Madureira e Araguaína garantem acesso na Série D

O Madureira goleou o Operário por 6 a 2, no Estádio Aniceto Moscoso, no Rio. Maciel (2), Hiroshi (2), Rodrigo e Pessanha fizeram os gols do time carioca, enquanto Péricles e Baiano descontaram para a equipe paranaense.

No primeiro jogo, mesmo atuando em Ponta Grossa (PR), o Madureira já havia vencido por 4 a 2. Agora, o time carioca espera seu adversário na semifinal da Série D, que será o vencedor do confronto entre Joinville e América-AM.

Ainda neste sábado, o Araguaína ficou no empate com o Uberaba, por 0 a 0, no Estádio Mirandão, em Araguaína (TO), repetindo o placar do jogo de ida. Assim, a vaga foi decidida nos pênaltis, com vitória do time de Tocantins por 3 a 2.

Agora, o adversário do Araguaína na semifinal da Série D do Brasileiro sairá do confronto entre Guarany e Vila Aurora, que será definido neste domingo, assim como acontece no caso do duelo entre Joinville e América-AM.

Confira os resultados deste sábado:

Madureira (RJ) 6 x 2 Operário (PR)

Araguaína (TO) 0 (3) x (2) 0 Uberaba (MG)