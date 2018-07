Madureira ganha e assume vice-liderança na Série C

Apesar da derrota no Estádio Aniceto Moscoso, no Rio, o Mogi Mirim segue tranquilo na liderança do Grupo B, ainda com 23 pontos. Outro que entrou nessa briga pela primeira posição foi o Macaé, que ganhou em casa do Guarani, por 1 a 0, e está em quarto lugar na chave, agora com 18 pontos.

Para o Guarani, foi o sexto jogo seguido sem vitória na Série C. Assim, o time de Campinas ficou estacionado nos 12 pontos, em oitavo lugar, perto da zona de rebaixamento - pode ser ultrapassado neste domingo pelo São Caetano, que está com nove pontos e enfrenta o Caxias.

Também neste sábado, o Juventude finalmente voltou a vencer na Série C. No Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o time gaúcho derrotou o lanterna Duque de Caxias por 2 a 0 e encerrou um jejum de cinco jogos, que já durava desde a Copa do Mundo. Assim, subiu para 17 pontos.

Já o Guaratinguetá desperdiçou neste sábado a chance de entrar no G4. Em confronto direto, o time paulista recebeu o Tupi e ficou no empate de 1 a 1. Com isso, ficou com 16 pontos, dois atrás do adversário mineiro, que é o quinto colocado do Grupo B da Série C.

Confira os resultados deste sábado na Série C:

Guaratinguetá 1 x 1 Tupi

Madureira 3 x 0 Mogi Mirim

Juventude 2 x 0 Duque de Caxias

Macaé 1 x 0 Guarani