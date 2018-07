Madureira, Guarany e América saem na frente na Série D

Mesmo jogando fora de casa, no Estádio Germano Krueger, em Ponta Grossa (PR), o Madureira ganhou do Operário por 4 a 2. Agora, o time carioca pode até perder por um gol de diferença na próxima semana.

Quem também se deu bem fora de casa foi o Guarany. A equipe cearense venceu o Vila Aurora por 2 a 0, no Estádio Lutero Lopes, em Rondonópolis (MT). E, assim como acontece com o Madureira, pode até ser derrotada por um gol de diferença na partida de volta, em Sobral (CE).

Por outro lado, o único time que conseguiu jogar em casa e sair com vantagem foi o América. O time amazonense venceu o Joinville por 2 a 1, no Estádio do SESI, em Manaus, e agora pode até empatar no próximo sábado, em Santa Catarina, para conseguir a inédita vaga à Série C do Brasileiro.

No outro jogo do dia, o Uberaba recebeu o Araguaína no interior mineiro e empatou sem gols. O time de Tocantins espera vencer na volta para garantir a sua vaga.

Confira os resultados deste domingo:

América-AM 2 x 1 Operário-PR

Operário-PR 2 x 4 Madureira-RJ

Uberaba-MG 0 x 0 Araguaína-TO

Vila Aurora-MT 0 x 2 Guarany-CE