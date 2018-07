Madureira-RJ bate América-AM pela semifinal da Série D

O jogo foi disputado sob forte calor. O time manauara saiu na frente com Cleiton Amaral, aos cinco minutos. O Madureira empatou com Serginho, aos 25. Na etapa final houve muito equilíbrio, mas no final, aos 40, Valdir fez o gol da vitória.

Este duelo foi realizado no estádio Dario Rodrigues Leite porque o estádio SESI, em Manaus, onde o América mandou todos os seus jogos na competição, não tem capacidade para receber um público de dez mil torcedores. A escolha por Guaratinguetá foi porque é a última cidade paulista antes da chegada ao Rio de Janeiro pela Via Dutra. Isso evita desgaste físico e diminui as despesas dos times amazonense e carioca.

O equilíbrio marcou, no sábado, a outra semifinal com o empate entre Araguaína-TO e Guarany-CE por 2 a 2, na cidade de Araguaína, no Tocantins. Na volta, o empate até por um gol vai dar a vaga na final ao time cearense, da cidade de Sobral.

Em princípio, os quatro semifinalistas estão garantidos na Série C em 2011. Mas no final de semana surgiu a denúncia de que o América teria utilizado o jogador Cleiton Amaral de forma irregular na fase anterior, quando eliminou o Joinville-SC. O jogador não teria renovado seu contrato conforme determina a legislação. O departamento de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) promete dar uma posição oficial sobre o caso nesta segunda-feira. O Joinville reivindica a vaga na Série C.