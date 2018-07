Madureira vence e fica mais perto de vaga na Série C

O sonho do Madureira-RJ em garantir a classificação à segunda fase torna-se mais real a cada rodada que passa. Neste sábado, o time tricolor recebeu o Juventude-RS, no estádio Aniceto Moscoso, no Rio, e, com gols de Victor Bolt, conquistou a vitória por 2 a 0, pela 17.ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro - a terceira divisão nacional -, a penúltima da primeira fase.

Com a vitória, o Madureira chega aos 26 pontos e se mantém na terceira posição do Grupo B, atrás de Tupi-MG, com 30, e Mogi Mirim-SP, com 28, já classificados. A equipe pode até comemorar a classificação à próxima fase caso Guaratinguetá-SP e Caxias-RS não vençam as suas partidas no complemento da rodada.

Por outro lado, o Juventude segue em sétimo com 22 pontos e praticamente dá adeus à Série C. Para continuar vivo na briga pelas primeiras posições, precisa torcer para que o Macaé-RJ não derrote o Mogi Mirim nesta segunda-feira.

Além de complicar a vida do time gaúcho, o Madureira ainda tornou a vida do Guarani-SP mais difícil. Para se manter vivo na competição, o time de Campinas precisa vencer o Caxias nesta segunda e torcer para que o Macaé não some três pontos nas próximas duas rodadas.

EMPATE - O Cuiabá-MT sofreu para buscar o empate por 1 a 1 com o Águia, de Marabá (PA), na Arena Pantanal, em Cuiabá. O resultado foi justo, mas deixou o time de Mato Grosso ainda fora do G4, com 23 pontos, em quinto lugar do Grupo A. Três times estão acima com 24 pontos: Salgueiro-PE, Botafogo-PB e CRB-AL. O Fortaleza-CE, com 31 pontos, é o único classificado na chave.

O empate foi importante para o Águia na sua luta contra o descenso. Atingiu os 17 pontos e não pode mais ser alcançado pelo lanterna Crac-GO, com 10, que foi rebaixado com este resultado. O penúltimo colocado é o Treze-PB, com 16 pontos. A rodada prevê cinco jogos neste domingo e mais três na segunda.