Madureira x Flamengo: onde assistir ao vivo ao jogo do Carioca

Madureira x Flamengo será realizado nesta terça-feira, às 20h30 (horário de Brasília). O jogo acontecerá no estádio do Maracanã, pela quinta rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. As duas equipes ainda buscam a classificação para a próxima fase do estadual

Onde assistir ao vivo Madureira x Flamengo?

Madureira x Flamengo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. O Flamengo inicia a rodada na terceira colocação do Grupo C, com oito pontos, e ainda briga pela classificação para a semifinal. Assim como o Madureira, que aparece na quarta posição do Grupo B, com quatro pontos.

Na última rodada, o Flamengo ficou no empate sem gols com o Volta Redonda, ampliando para seis jogos de invencibilidade, entre estadual e Libertadores. Após a partida desta terça, o Fla enfrenta o Fluminense no encerramento da fase de grupos da Taça Rio.

O Madureira derrotou o Resende por 2 a 0 no último sábado e após enfrentar o Flamengo, a equipe carioca enfrenta a Cabofriense.