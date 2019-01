Madureira x Vasco: onde assistir ao vivo e horário do duelo pelo Carioca

Madureira e Vasco abrem o Campeonato Carioca neste sábado. O duelo acontece às 16h50, no estádio Conselheiro Galvão, em Madureira e as duas equipes buscam começar com o pé direito a Taça Guanabara, o primeiro turno do estadual.

Madureira x Vasco terá transmissão do pay-per-view e acompanhamento em tempo real do Estado. O Vasco entra nesta temporada com oito reforços e o meia Bruno César, ex-Corinthians, é o mais conhecido. O goleiro Martin Silva deixou o clube, mas Maxi Lopez e Pikachu, destaques do ano passado, permaneceram, assim como o técnico Alberto Valentim.

O Madureira entra na competição, como todos os clubes do interior, sem um elenco valorizado, mas aposta tudo na vontade de jovens talentos para triunfar e surpreender os grandes do estado. Rhainer, artilheiro da segunda divisão do Carioca do ano passado, foi contratado e é uma das apostas.

O Campeonato Carioca contou com uma fase preliminar para definir Resende e Americano teriam direito a disputar a competição com os demais clubes. Assim, o torneio que se inicia neste sábado conta com grupos B e C apenas. Flu e Volta Redonda estão no Grupo B, ao lado de Vasco, Americano, Madureira e Portuguesa.

Veja os jogos da primeira rodada do Campeonato Carioca

Sábado

16h50 Madureira x Vasco

19h Fluminense x Volta Redonda

Domingo

16h30 Portuguesa x Americano

17h Flamengo x Bangu

19h Boavista x Resende

19h Cabofriense x Botafogo