Mãe de Cristiano Ronaldo revela sonho: 'Quero te ver no Sporting antes de morrer'

Grande influência na vida e na carreira de Cristiano Ronaldo, a mãe do craque português, Dolores Aveiro, revelou em uma recente entrevista o seu grande sonho para os próximos anos: ver o filho de volta ao Sporting Clube, atual campeão nacional, que revelou o jogador ao futebol no final da década de 1990 - começou em 1997, nas categorias de base, e ficou até 2003.

"O Ronaldo tem de voltar para cá, por mim já teria voltado. Ele gosta de ver os jogos do Sporting. Eu costumo falar: 'Antes de morrer quero te ver de volta no Sporting e ele responde: 'Vamos ver'", afirmou Dolores Aveiro, em uma entrevista ao podcast ADN de Leão, sobre o filho que recentemente acertou o seu retorno ao Manchester United, clube inglês que o contratou junto ao Sporting Lisboa em 2003.

Ainda sobre o assunto, Dolores Aveiro brincou e falou que se não for Cristiano Ronaldo, seu neto pode realizar esse sonho. "Mas se não for ele, será o Cristianinho! Com a idade dele (11 anos) joga melhor que o Ronaldo", comentou.

"Nessa idade dele, o Ronaldo não tinha treinador, mas hoje o Ronaldo é o professor do filho. E ele já lhe disse: 'Pai, quando formos viver em Lisboa quero jogar no Sporting'. Agora está começando no Manchester. Ver os dois juntos no Sporting era o meu sonho, era espetacular", confessou a mãe do craque português.

Dolores Aveiro aproveitou para mandar um "recado" ao brasileiro Bruno Tabata, atual dono da camisa 7 do Sporting Lisboa. "Hoje, o número 7 é do Tabata... por enquanto. Quando o Ronaldo vier passa a ser dele!", brincou. "O Ronaldo, quando vier para cá, vai compensar com as vendas de camisas. Em Manchester foi uma loucura!", finalizou.