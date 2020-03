Mãe de Cristiano Ronaldo se recupera bem após sofrer AVC

A mãe do craque português Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, que sofreu um AVC na ilha da Madeira na terça-feira, 23/03, divulgou nesta quinta-feira notícias tranquilizadoras sobre seu estado de saúde.

"Eu estou me recuperando bem" depois do 'susto'", disse Dolores Aveiro em um texto postado em sua conta do Instagram. "Em alguns dias já estarei na minha rotina normal, se Deus quiser", acrescentou.

"Estou sóbria, consciente do que me aconteceu e com plena certeza que fui uma sortuda", reiterou antes de agradecer a atenção recebida pela equipe de saúde que a atende.

Cristiano Ronaldo precisou fazer uma visita relâmpago à ilha da Madeira na terça para visitar sua mãe de 65 anos, de quem é muito próximo.