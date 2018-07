Mãe de goleiro reserva entra em programa de rádio e critica titular

A mãe de um goleiro reserva fez com que a crise o Peñarol aumentasse ainda mais após a eliminação ainda na fase de grupos da Libertadores. María Frascarelli entrou ao vivo em um programa de rádio para criticar o titular Gaston Guruceaga e pedir para Damian Frascarelli, seu filho, ser escalado. Tudo isso, sem revelar seu grau de parentesco com o jogador.

O episódio pitoresco ocorreu durante um programa na rádio Sport 890 em que os ouvintes podiam entrar ao vivo para opinar sobre diversos temas. María se passou como uma torcedora comum para menosprezar o titular e enaltecer o filho, que atuou no Chipre e no Deportivo Nublense, do Chile.

“O Peñarol não vai ganhar nada enquanto tiver o Guruceaga no gol cometendo falhas e mais falhas. A defesa o salva. O Guruceaga já foi um bom goleiro no passado. Para a terceira ou quarta divisão será um bom goleiro, mas não para a primeira”, protestou a mãe protetora. O curioso é que o titular é mais novo. Ele tem 21 anos, dez a menos que o reserva.

Um dos jornalistas presentes no programa estranhou a postura dela e questionou se María era torcedora do Peñarol. Foi aí que ela confessou ser mãe de Damian e ainda disparou. “E eu não tenho razão?”

A situação fez com que Martin postasse uma mensagem no Twitter pedindo desculpas ao amigo e prometendo respeitar seu posto de titular. O ataque da mãe pode não ter surtido o efeito desejado, mas ajudou a deixá-lo mais popular. Um rede de mercado do Uruguai convidou María e Damian para participarem de uma propaganda.

No comercial, são mostrados diferentes tipos de mães e o filho responde “Essa é minha mãe”. Na vez deles, aparece uma informação: “Liga para a rádio criticando o titular e pedindo você no time”. O goleiro aparece de costas, se vira e repete o bordão. A propaganda termina com os dizeres: “Feliz dia para a mamãe Frascarelli e todas as mães!” Apesar de toda popularidade da história, o técnico do Peñarol, Jorge da Silva, já avisou que Guruceaga continuará como titular.