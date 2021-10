Mãe de Mbappé revela conversas para renovação de contrato com Paris Saint-Germain

A mãe de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, declarou nesta quarta-feira em entrevista ao jornal francês Le Parisien, para surpresa de muitos no mundo do futebol, que há conversas entre o atacante francês e a diretoria do Paris Saint-Germain por uma renovação de contrato. Ela evelou que as negociações estão avançando no momento.

"Atualmente estamos discutindo com o PSG por uma renovação e as coisas vão bem. Inclusive conversei com Leonardo (diretor esportivo do clube) na última segunda-feira. Uma coisa é certa: ele dará tudo até o final para ganhar a Liga dos Campeões da Europa. Kylian necessita estar satisfeito. E tudo pode mudar da noite para o dia", afirmou Fayza Lamari.

Na última terça-feira, Leonardo havia criticado as recentes declarações do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, sobre Mbappé, dizendo que haverá novidades em janeiro do ano que vem sobre uma possível transferência para o clube espanhol. Apesar do atleta ter contrato até 2022, o Paris Saint-Germain segue na expectativa por uma ampliação do vínculo com o atleta.

Na última janela de transferências, encerrada em agosto, Mbappé revelou que gostaria de ter se mudado para o Real Madrid, embora o Paris Saint-Germain tenha recusado todas as ofertas propostas pelo clube espanhol. A partir de janeiro de 2022, o atacante estará livre para negociar um acordo com qualquer equipe interessada em seus serviços.