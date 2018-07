Mãe de Neymar é arrolada em processo sobre venda ao Barça

Neymar sentiu mais um revés em sua transferência do Santos para o Barcelona. Sua mãe, Nadine Gonçalves da Silva Santos, foi arrolado no processo judicial movido na Espanha pela empresa DIS por fraude contra Santos, Barcelona e a própria família do jogador, como divulga o jornal espanhol Marca. A DIS entende que a mãe do jogador deve também responder no processo porque ela tem parte da empresa de Neymar.

"É imputada (a Nadine) participação nos atos, visto que tem participação de 50% na sociedade da N&N (empresa de Neymar), constituída pouco antes dos acordos pelos quais recebeu 10 milhões de euros", avaliou o juiz titular do Tribunal de Instrução nº 5 da Audiência Nacional.

Neymar, Santos e Barcelona ainda não convenceram os promotores da legalidade da negociação do jogador brasileiro. A DIS entra no processo porque tinha parte dos direitos federativos do atacante. Ela pede mais dinheiro. Entende ter sido prejudicada na transação, assim como o Santos, depois que ficou sabendo dos valores envolvidos. O Barcelona alegou ter comprado Neymar por 57 milhões de euros, sendo que 17 milhões eram do Santos. Depois, admitiu, na Justiça, que a transação havia chegado aos 85 milhões de euros.

Em junho deste ano, a Justiça da Espanha, em Madrid, resolveu investigar o caso da DIS. Antes de pedir para ouvir a mãe do jogador, já estavam arrolados ao processo o próprio Neymar, seu pai, Neymar Santos, o presidente do Barcelona, Josep Bartomeu, Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro, ex-presidente do Santos, assim como seu sucessor, Odílio Rodrigues, e a empresa do jogador.

A discussão juridica é por dinheiro. O pai de Neymar ficou com 40 milhões de euros na transação. A DIS tinha 40% dos direitos de Neymar. O Santos, 55%. Eles praticamente dividiram os 17 milhões de euros. Entendem que Neymar foi vendido por muito mais, como afirmou o Barcelona, chegando a desembolsar 100 milhões de euros. Neymar ainda não se manifestou sobre o assunto, mas sabe-se que ele tenta de todas as maneiras blindar sua mãe dos negócios da família.