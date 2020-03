Mãe do jogador Cristiano Ronaldo sofre AVC em Portugal

Dolores Aveiro, mãe do jogador Cristiano Ronaldo, foi internada às pressas durante a madrugada desta terça-feira, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, Cidade na Ilha da Madeira, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC).

De acordo com a imprensa portuguesa, Dolores, de 65 anos, teve um AVC isquémico, causado por obstrução nas artérias do cérebro, e foi submetida a uma intervenção cirúrgica. Seu quadro inspira cuidados. Cristiano Ronaldo ainda não se manifestou sobre o caso.

Em 2019, a mãe do jogador português anunciou que estava em tratamento contra um câncer. Ela já havia superado uma primeira luta contra a doença em 2007.

Em passagem pelo Brasil em 2018, para o lançamento da biografia "Mãe Coragem", feita em parceria com o jornalista português Paulo Sousa Costa, Dolores Aveiro, contou ao Estado detalhes de um trechos mais impactantes do livro: o momento em que tentou fazer um aborto quando estava grávida do jogador que conquistou cinco vezes a Bola de Ouro da Fifa.

"Eu tinha três filhos e fiz de tudo para abortar quando fiquei grávida pela quarta vez. E era o Cristiano Ronaldo', diz, emocionada na manhã desta terça-feira em um hotel na zona sul de São Paulo. "Eu não tinha condições financeiras e foi Deus quem levou a gravidez adiante. Meu livro é uma mensagem para que todas as mulheres lutem e não desistam de seus filhos".