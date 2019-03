Mãe do técnico Tite, Ivone Bacchi morre aos 83 anos em Caxias do Sul

A mãe do técnico Tite, Ivone Bacchi, morreu na tarde deste sábado, 9, no distrito de São Brás, em Caxias do Sul (RS). A morte da senhora de 83 anos ocorreu devido a causas naturais. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.

As primeiras homenagens começaram ainda na tarde deste sábado. Antes do início entre Caxias do Sul e Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, os jogadores fizeram um minuto de silêncio. Tite foi técnico do Caxias e campeão do Campeonato Gaúcho em 2001.

Dona Ivone foi uma das grandes incentivadoras da carreira do técnico da seleção brasileira. Durante a Copa do Mundo da Rússia, no ano passado, ela recebia ligações do filho diariamente e assistia aos jogos da seleção. Mas nem sempre foi assim. No início, a preocupação com o resultado do jogo do time do “Ade” – como a família se refere a Tite – a deixava nervosa, e ela evitava a todo custo assistir aos jogos.

As revelações foram feitas em entrevista exclusiva ao Estado, em agosto de 2017. Ela contou que reconheceu a vocação do filho para o futebol desde cedo, assim como a insistência de Tite em seguir carreira. O pai de Tite, Tenor Bachi, morreu em 2009, aos 74 anos, quando Tite era o técnico do Inter.

Muito ligado à família, o treinador sempre diz que só teve sucesso graças ao apoio dos pais. Quando Tite foi apresentado como técnico do Brasil, em 2016, ele se emocionou ao falar sobre o momento em que deu a notícia para a mãe. "Eu disse: 'Mãe, seu filho é o técnico da seleção brasileira'. Ela começou a chorar e me deu bênção", contou o treinador, que ganhou uma camisa da seleção com o nome da mãe nas costas.