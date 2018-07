Mãe e mulher do goleiro Danilo emocionam e são homenageadas na Chapecoense

Uma cena no final do velório da delegação da Chapecoense, vítima do acidente aéreo que matou 71 pessoas na última terça-feira em Medellín, emocionou a todos neste sábado na Arena Condá, em Chapecó. A mãe do goleiro Danilo, Ilaíde Padilha, e a mulher do jogador, Letícia, deram uma volta olímpica no estádio e arrancaram aplausos e gritos dos torcedores.

A mãe do goleiro tem chamado a atenção desde que aconteceu a tragédia pela forma com que se comporta, sempre muito afetuosa. Ela emocionou a todos ao durante uma entrevista para o canal Sportv, quando perguntou ao repórter Guido Nunes como ele estava se sentimento por ter perdido tantos amigos jornalistas. A perguntou fez com que ele chorasse e depois ganhasse um abraço de Ilaíde.

Neste sábado, Ilaíde e Letícia, que têm adotado uma postura mais reservada, exibiram uma cartão com a foto de Danilo e elas foram ao gol em que Danilo fez a inesquecível defesa contra o San Lorenzo, que fez com que o time brasileiro fosse para a decisão da Copa Sul-Americana.

O goleiro Danilo tem sido o jogador mais reverenciado pelos torcedores nos últimos anos. Ele será enterrado na cidade de Cianorte, interior do Paraná, sua cidade natal.