Mãe revela que James Rodríguez sofreu ameaças de morte em redes sociais

A mãe de James Rodriguez denunciou neste domingo, em sua conta na rede social Twitter, que a estrela colombiana recebeu mensagens com ameaças de morte, atribuídas a um grupo que tem assediado outras celebridades.

Pilar Rubio revelou a situação após James viajar de Barranquilla para a Espanha, neste domingo, retornando ao Real Madrid para seguir a recuperação da lesão na perna esquerda, que o impediu de participar do triunfo da seleção colombiana por 1 a 0 sobre o Paraguai, na quinta-feira. Por causa desse problema, James foi descartado do jogo de terça com o Uruguai, também pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

"Estou viajando para a sua casa, venho armado, tirar tudo o que você ama", diz uma das mensagens citadas por Pilar. "James vergonha nacional, lixo humano", afirma outra. Depois, uma mensagem manda o recado para a mãe do jogador. "Quer ver como faço James aparecer morto?".

As notas incluem uma fotografia de uma caixa com projéteis de diferente calibre e armas de fogo, e o texto em letras vermelhas "James Rodriguez, Legião Holk te vigia". As mensagens foram enviadas a partir da conta FrekeMan, que supostamente já foi bloqueada.

Legião Holk é um grupo a quem têm sido atribuídos a atos de crimes cibernéticos, com ataques e mensagens ofensivas a celebridades e figuras públicas na Colômbia, Argentina, Chile, Espanha, México e Venezuela. "O que é isso?", questionou Pilar. "As pessoas estão loucas, me escrevem uma mensagem dizendo que é melhor vê-lo morto".

Os gols de James foram determinantes para a boa campanha da Colômbia na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, em que a seleção avançou para as quartas de final pela primeira ocasião. O meia-atacante foi o artilheiro do torneio e depois se transferiu para o Real Madrid.