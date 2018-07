Maestro Joao Carlos Martins homenageia Messi em vídeo

SÃO PAULO - O argentino Lionel Messi recebeu um presente brasileiro na noite desta terça-feira (23). Em parceria com a Fundação Leo Messi, a Fundação Bach publicou um vídeo com alguns dos gols mais bonitos do argentino ao som de Sebastian Bach, com a melodia interpretada pelo maestro João Carlos Martins, um dos mais conceituados do Brasil.

"Agradeço ao Maestro João Carlos Martins a dedicatória e a gentileza de recordar minhas jogadas através da música do maior compositor de música clássica, Johann Sebastian Bach", declarou Messi em nota publicada nas redes sociais.

Confira o vídeo abaixo: