Maggio será operado e desfalca Napoli por 4 semanas

NÁPOLES - O técnico Rafa Benítez não poderá contar com o lateral-direito Maggio para armar o Napoli nas próximas partidas. O jogador de 31 anos precisará passar por uma cirurgia no menisco do joelho direito e ficará afastado do futebol por cerca de quatro semanas, como informou o clube nesta segunda-feira, através de comunicado oficial.

Maggio vinha reclamando de dores no joelho nos últimos tempos e, por isso, ficou no banco de reservas do Napoli na vitória por 2 a 1 sobre o Milan, no último domingo. Nesta segunda ele viajou para Roma para passar por exames, que diagnosticaram a lesão e a necessidade de cirurgia.

O Napoli divide a liderança do Campeonato Italiano com a Roma, ambos com 100% de aproveitamento em quatro partidas. Com a lesão, Maggio deverá ser desfalque no duelo diante dos romanos no dia 20 de outubro. Pela Liga dos Campeões, ele não deverá atuar contra o Arsenal, em Londres, dia 1.º, e é dúvida para o duelo com o Olympique de Marselha, dia 22, na França.