Magno Alves faz dois, Ceará ganha e dispara na liderança da Série B

Mais líder do que nunca. Com grande exibição do atacante Magno Alves, o Ceará derrotou o Atlético Goianiense pelo placar de 2 a 0 e disparou ainda mais na liderança. Atrás somente de Jael na artilharia do Campeonato Brasileiro da Série B - nove contra oito -, o "Magnata" foi o responsável pelos dois gols da partida, realizada nesta sexta-feira, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 15.ª rodada.

Sem perder há quatro rodadas, o Ceará vai aos poucos encaminhando a sua vaga na elite do futebol brasileiro da próxima temporada. O clube nordestino segue na primeira colocação com 31 pontos e não pode ser ultrapassado nesta rodada por nenhum concorrente.

O Atlético, por sua vez, viu cair a série de quatro vitórias seguidas e perdeu a oportunidade de entrar de vez na briga pelo G4, a zona de acesso, seguindo assim com os mesmos 22 pontos, no meio da tabela de classificação.

Apesar do início quente, provocado por Junior Viçosa, que reclamou de um puxão dentro da área do zagueiro Sandro, os primeiros minutos do duelo foram de estudos. A equipe cearense apostava no toque de bola, enquanto que o rival esboçava uma ou outra jogada de perigo, sempre com o atacante, que quase pegou o goleiro Jaílson desprevenido. A bola acabou indo para a linha de fundo.

O Ceará foi ficando mais com a bola, aumentou seu volume de jogo e quase abriu o placar aos 22 minutos, quando Bill arriscou o chute, mas mandou por cima do gol. O atacante teve, em seguida, outra chance de marcar, mas acabou errando o tempo da bola e chutou o vácuo.

O Atlético voltou a equilibrar o confronto, que teve como marca principal a força defensiva de ambas as equipes. Antes do apito final, o clube goiano teve a oportunidade de sair à frente do marcador com o zagueiro Lino, que mesmo desequilibrado cabeceou para fora. A bola passou perto de Jaílson.

Na segunda etapa, o Ceará entrou em campo com a intenção de abrir o placar e disparar ainda mais na liderança da Série B e foi o que fez. Aos nove minutos, Nikão lançou Magno Alves. O atacante avançou pela esquerda, cortou o goleiro Márcio e chutou rasteiro para marcar o seu sétimo gol na competição.

Enquanto o clube nordestino tentava cadenciar o jogo, o Atlético saia em busca do empate, mas sentia dificuldade para passar pelo sistema defensivo adversário. A melhor chance aconteceu aos 34 minutos. Júnior Viçosa recebeu em posição irregular e mandou para o fundo das redes. O árbitro, porém, marcou impedimento do jogador.

A partida seguiu e o Atlético tomou o baque. Um minuto depois do gol anulado, Magno Alves subiu mais um degrau na artilharia. Samuel Xavier cruzou e o atacante apareceu livre de marcação para tocar de cabeça e fazer o seu segundo no confronto, dando números finais.

Na próxima rodada, o Atlético volta a campo na sexta, às 19h30, diante do Paraná, novamente no estádio Serra Dourada, em Goiânia. O Ceará enfrenta o Vasco no dia seguinte, às 16h20, em São Januário, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 x 2 CEARÁ

ATLÉTICO-GO - Márcio; Pedro Bambu, Adriano Alves, Lino e Victor Oliveira; Renan Foguinho, Wagner Carioca, Luciano Sorriso (Marco Antônio) e Jorginho; André Luís e Júnior Viçosa. Técnico: Hélio dos Anjos.

CEARÁ - Jailson; Samuel Xavier, Sandro, Diego Ivo e Vicente; João Marcos, Michel (Alex Lima), Eduardo (Marcos) e Nikão; Magno Alves e Bill (Lulinha). Técnico: Sérgio Soares.

GOLS - Magno Alves, aos 9 e aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Vicente, Diego Ivo, Jaílson, Alex Lima e Bill (Ceará).

ÁRBITRO - Felipe Gomes da Silva (PR).

RENDA - 51.600,00.

PÚBLICO - 4.732 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).